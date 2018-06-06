Молодую жену Краско критикуют за старческий макияж

Женщина продолжает публиковать на своей странице в Instagram свои фотографии, сделанные в ходе фотосессии.

Свои разные образы она объединила с помощью яркого макияжа, который показался некоторым поклонникам слишком ярким, а потому похожим на старческий. Девушка почти на всех снимках примерила на себя ярко-красную помаду, а также, что называется, «тяжелый» макияж для глаз и заметный слой тональных средств.

Впрочем, в блоге супруги Краско есть фотографии, сделанные и вовсе без грима. На них начинающая актриса выглядит совсем юной. Некоторые даже называли ее «девочкой». По всей видимости, такие комплименты она заслужила из-за контраста на фоне пожилого супруга или же фотографий с «тяжелым» макияжем, за которые девушку и раскритиковали.

Стоит напомнить, что не так давно удалось узнать, что мезальянс Натальи и Ивана Краско оказался на грани развода. В одном из своих последних постов в Instagram Наталья довольно прозрачно намекнула на возможность расставания.

В комментариях «эксперты» тут же начали давать ей советы по тому, как сохранить брак. Ей советовали меньше ночевать у подруг и чаще проводить время с Иваном Ивановичем.

Николай Офицеров