«Могла бы стать русской Ким Кардашьян»: Фанаты восхищаются формами Анфисы Чеховой

Упругие прелести российской телеведущей продолжают удивлять её поклонников, которые с вожделением продолжают просматривать её сексуальные фото.

В Instagram-аккаунте Анфисы Чеховой появилась очередная публикация, посвящённая совершенствованию её внутреннего мира. На обнародованном снимке Анфисе сидит в весьма умиротворённой позе на своих коленях, положив попу на пятки и сомкнув ладони за своей спиной. Многие фанаты стали восхищаться формами телеведущей, которая поддерживает осиную талию и невероятно пышную грудь и бёдра с попой. Один из подписчиков Анфисы в комментариях заявил, что Чехова вполне могла бы стать русской Ким Кардашьян, если бы стала раскручивать свою фигуру в соцсетях.

Однако, другие пользователи заявили о том, что Анфисе важнее добиться внутреннего мира и спокойствия, чем любви многомиллионной армии фанатов, за что её и обожают многочисленные поклонники. Заметим, в своей публикации Чехова рассказала о важности постижения внутренней тишины, в которой содержатся ответы на все вопросы.

Александр Вест