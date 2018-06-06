Новосибирские «пышки» в ураган сели на шпагат для эротичного клипа

Видео снималось plus-size моделями прямо на крыше высотного здания во время урагана. Все движения и трюки девушки выполняли без какой-либо страховки.

Для съёмок эротичного клипа новосибирские «пышки» из творческой группы «Формат» в ураган сели на шпагат и продемонстрировали, что пышные формы не помеха сексуальным и заводным танцам. Руководитель проекта «Формат» Тамара Малгина заявила о том, что во время съёмок на крыше бушевал настоящий урагана, а ветер был такой силы, что из рук вылетали мобильные телефоны. Также Малгина подчеркнула, что экстремальная температура в три градуса по Цельсию и холодный дождь не помешали танцовщицам показать всю страсть и выполнить свою работу на высочайшем уровне.

Пышногрудым девушкам из Новосибирска пришлось выучить довольно сложные па, а также поработать над растяжкой, чтобы даже Ольга Бузова начала кусать локти, увидев страсть в их видеоклипе. Тамара Малгина заметила, что прямо на крыше девушкам пришлось делать кувырок назад с последующим шпагатом, что может сделать не каждая девушка, увлекающаяся танцами. Заметим, промо-ролик «Формата» успел собрать около 500 просмотров на YouTube менее, чем за три дня.

Александр Вест