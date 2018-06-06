Коля Спиридонов из «Ликвидации» угрожал матери расправой

В 2016 году ссора в семье чуть не закончилась тюремным заключением. Сейчас бывший актер трудится в супермаркете на должности администратора и с родителями у него хорошие отношения.

Еще в 2016 году Коля Спиридонов, игравший в «Ликвидации» угрожал своей матери расправой. Сосед артиста рассказал, что стражи порядка на него открывали уголовное дело за угрозу убийством. Помимо этого, соседу ничего не известно. Сам Спиридонов поведал, что правда у него был конфликт с мамой, но лишать жизни никого не планировал, просто в тот раз поссорились и на этом все закончилось.

Отметим, что у актера нет даже условного срока, все закончилось полюбовно. Сейчас артист работает в супермаркете на должности администратора и в киноиндустрию ворачиваться не собирается, так как данная профессия всегда была для него чужой.

Анна Котова