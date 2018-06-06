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| | Эмили Ратаковски восхищена оголенными фото Ким Кардашьян

Эмили Ратаковски восхищена оголенными фото Ким Кардашьян

Сегодня, 08:55

Известная фотомодель Эмили Ратаковски поддержала свою близкую подругу светскую львицу Ким Кардашьян в её стремлении постоянно демонстрировать голое тело. Кроме того, модель заявила, что сама восхищается оголенными фото Кардашьян.

26-летняя модель Эмили Ратаковски всегда защищала права женщин и призывала представительниц прекрасного пола выражать свою сексуальность. Сама же фотомодель часто появляется в откровенных фотосессиях в нижнем белье и часто демонстрирует оголенное тело в Instagram. В интервью журналу Elle Ратаковски раскритиковала хейтеров, которые считают, что Ким Кардашьян не является феминисткой, потому что часто оголяется на публике.

«Я думаю, что Ким Кардашьян на самом деле невероятная феминистка. Она отстаивает права женщин на сексуальность, а также доказала, что можно быть привлекательной с аппетитными формами, а не болезненной худобой», - заявила Эмили Ратаковски.


Светлана Славянская
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