"Безопасность прежде всего": После нападения на сына принц Уильяма и Кейт Миддлтон наняли охрану

Кейт Миддлтон с супругом принцем Уильямом крайне обеспокоены жизнью своего первенца, принца Джорджа. Известно, что осенью 2017 года принца Джорджа отправили в частное престижное школьное учреждение Thomas's Battersea.



Принц Уильям собственноручно отвел своего старшего сына на первый урок. После такого шага, СМИ всех стран стали активно обсуждать данное событие. Однако спустя время королевская семья пожалела, что опубликовала в общество название школы своего наследника.

Сперва психически больная женщина намерена была похитить Джорджа сразу же после занятий. После принцу Уильяму и его жене стало известно, что представители ИГИЛ* детально разрабатывали план покушения на принца Джорджа. Накануне вершители правосудия задержали подозреваемого, который заявил в соцсетях, что намерен добавить в мороженое яд. Кстати, этот мужчина поставляет данный продукт в школу, где учится наследник престола Великобритании. В итоге Кембриджский герцог с герцогиней решили укрепить безопасность сына при помощи телохранителей. Теперь принца Джорджа будут сопровождать по дороге в школу, на уроки и ждать его до конца уроков, чтобы провести домой.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда