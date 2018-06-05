Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

В Уфе семья долгие годы вместо Корана молилась на Уголовный кодекс Егор Крид и Ольга Бузова поссорились из-за подписчиков Раннюю работу Ван Гога продали на аукционе за более чем 7 млн евро В Екатеринбурге не будут отключать газ и воду в жилых домах из-за ЧМ-2018 В России будут штрафовать за пользование анонимайзерами Полиция открыла уголовное дело после ДТП, в котором травмировались трое подростков Авиация НАТО начала патрулирование воздушного пространства Черногории Путин: Россия и Австрия успешно противостоят попыткам пересмотра истории Стало известно место и время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына В Германии левые партии требуют выгнать из страны посла США «Нафтогаз»: В Нидерландах были арестованы активы «Газпрома» В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд
| | Егор Крид и Ольга Бузова поссорились из-за подписчиков

Егор Крид и Ольга Бузова поссорились из-за подписчиков

Сегодня, 21:31

После сообщения в Интернете о том, что численность фолловеров Дарьи Клюкиной возросло в два раза, музыкант заявил, что ему не жаль хайпа в таком случае.

 

Ведущая Ольга Бузова не смогла пройти мимо таких слов Егора Крида. В ответ она спросила у певца, в самом деле ли он считает, что количестчво подписчиков удвоилось у Клюкиной благодаря его личности, а не в связи с тем, что участницу шоу «Холостяк» демонстрируют в прайм-тайм на ТВ.

Фанатский сектор разделился на две части. Одни согласны с Бузовой, что участие в передаче приносит успех. Другие много мнения, отметив, что большую роль играет также и личность самого «холостяка». Крид заявил в ответ, что просто иронизирует. Бузова заявила, что в финале шоу все оказалось подстроенным, но музыкант уверил ее в обратном. На этом их спор и закончился.


Никита Готский
Новости по теме
Совместный снимок Ольги Бузовой, Виктории Бони и Егора Крида «взорвал» Сеть
Совместный снимок Ольги Бузовой, Виктории Бони и Егора Крида «взорвал» Сеть

На днях Ольга Бузова порадовала своих подписчиков новым снимком, который буквально взорвал социальные сети. На фотографии Бузова позирует вместе с Викторией

Уличили в обмане: Фанаты считают, что Ольга Бузова выходит замуж за Егора Крида
Уличили в обмане: Фанаты считают, что Ольга Бузова выходит замуж за Егора Крида

 Ольга Бузова собралась замуж, о чем сообщила своим подписчикам, сняв видео в свадебном наряде. Им жениха исполнительница решила не называть, но фанаты

Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида
Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида

Одна из участниц проекта обидела холостяка Егора Крида, назвав его козлом.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости