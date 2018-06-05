Егор Крид и Ольга Бузова поссорились из-за подписчиков

После сообщения в Интернете о том, что численность фолловеров Дарьи Клюкиной возросло в два раза, музыкант заявил, что ему не жаль хайпа в таком случае.

Ведущая Ольга Бузова не смогла пройти мимо таких слов Егора Крида. В ответ она спросила у певца, в самом деле ли он считает, что количестчво подписчиков удвоилось у Клюкиной благодаря его личности, а не в связи с тем, что участницу шоу «Холостяк» демонстрируют в прайм-тайм на ТВ.

Фанатский сектор разделился на две части. Одни согласны с Бузовой, что участие в передаче приносит успех. Другие много мнения, отметив, что большую роль играет также и личность самого «холостяка». Крид заявил в ответ, что просто иронизирует. Бузова заявила, что в финале шоу все оказалось подстроенным, но музыкант уверил ее в обратном. На этом их спор и закончился.

Никита Готский