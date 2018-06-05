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| | «Словно лошадь»: Поклонники раскритиковали Собчак за неудачное фото

«Словно лошадь»: Поклонники раскритиковали Собчак за неудачное фото

Сегодня, 19:17

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте журналистки. В посте ведущая пригласила подписчиков на премьеру фильма «Дело Собчака», но они обратили внимание только на ее неудачную позу на фото.

 

Ксения Собчак активно ведет личный микроблог в Instagram и часто делится с поклонниками новостями из своей жизни и новыми фото, но так же часто поклонники критикуют ее за неудачные снимки. На этот раз ведущей удалось вызвать недовольство подписчиков неудачной позой. Ксения Собчак разместила пост о предстоящей премьере документального фильма о 90х «Дело Собчака», которая пройдет в столице 12 июня, и пригласила всех желающих на показ. Внимание пользователей привлекло не описанное событие, а снимок, сопровождающий публикацию.

Поклонники отметили, что Ксения Собчак выбрала неудачную позу. Некоторые назвали ведущую «страшной», «словно лошадь» и «свинкой Пеппой». Нашлись и те, кому образ Собчак, показался «шикарным».


Виктория Озерова
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