Режиссер рассказал о "надменности" Софии Ротару

Александр Стефанович на роль в фильм «Душа» взял не Аллу Пугачеву, а ее украинскую коллегу. Как гласят слухи, та до сих пор не может простить ему тот поступок.

В отличие от Примадонны, София Ротару на сцене показывала покладистый нрав и не ссорилась с коллегами. Касательно неких надменностей Ротару, Стефанович отметил, что со временем эстрадная исполнительность переменила методы общения с журналистами и поклонниками, более настороженно относясь к ним.

По словам Стефановича, Пугачева сложнее по общению с людьми и характеру. Ротару более легкая, но с возрастом она не так гладко относится к фанатам и никого близко к себе не подпускает. "Я знаю об этом не понаслышке", говорит режиссер, отметив,что видел такие моменты неоднократно.

Никита Готский