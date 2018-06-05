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| | Режиссер рассказал о "надменности" Софии Ротару

Режиссер рассказал о "надменности" Софии Ротару

Сегодня, 18:43

Александр Стефанович на роль в фильм «Душа» взял не Аллу Пугачеву, а ее украинскую коллегу. Как гласят слухи, та до сих пор не может простить ему тот поступок.

 

В отличие от Примадонны, София Ротару на сцене показывала покладистый нрав и не ссорилась с коллегами. Касательно неких надменностей Ротару, Стефанович отметил, что со временем эстрадная исполнительность переменила методы общения с журналистами и поклонниками, более настороженно относясь к ним.

По словам Стефановича, Пугачева сложнее по общению с людьми и характеру. Ротару более легкая, но с возрастом она не так гладко относится к фанатам и никого близко к себе не подпускает. "Я знаю об этом не понаслышке", говорит режиссер, отметив,что видел такие моменты неоднократно.


Никита Готский
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