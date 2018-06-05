Рустам Солнцев объяснил, отчего Пугачева недовольна Бузовой

Ранее Примадонна поставила лайк комментарию о «задолбавшей всех Бузовой». Блогер считает, что певица не считает правильным дружбу Киркорова и звезды «Дом-2».

В аккаунте Филиппа Киркорова стали появляться совместные изображения вместе с Ольгой Бузовой. Многие поклонники короля эстрады негативно отнеслись к этому, один из подобных высказыванием оценила Алла Пугачева, бывшая супруга Киркорова.

Рустам Солнце считает, что что такой ход Пугачевой очень показателен, так как певица не ставит «сердечко» кому попало и за что попало. Исходя из этого, она с неодобрением относится к дружбе Киркорова с Бузовой. Солнцев призывает всех прислушаться в позиции Примадонны.

Никита Готский