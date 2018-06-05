Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Напоминает «Безумного Макса»: В сети появился трейлер «Лего. Фильм 2» Disney запускает в России ряд своих проектов Российские космонавты рассказали про «перевернутые» носки на МКС На МКС наварят пельменей и приготовят борщ Nvidia представила чип для роботов, позволяющий выполнять 30 трлн операций Xbox One получит умные колонки для голосового управления ЦБ прогнозирует рост инфляции в 4% Шкаплеров рассказал о проблемах в работе системы регенерации воды из урины на МКС «Словно лошадь»: Поклонники раскритиковали Собчак за неудачное фото Депутат «Батькивщины» назвал украинский «жлобским языком» Художественные работы Шойгу покажут в Кызыле В Японии создали летающего робота-шлангу для тушения пожара
| | Рустам Солнцев объяснил, отчего Пугачева недовольна Бузовой

Рустам Солнцев объяснил, отчего Пугачева недовольна Бузовой

Сегодня, 18:35

Ранее Примадонна поставила лайк комментарию о «задолбавшей всех Бузовой». Блогер считает, что певица не считает правильным дружбу Киркорова и звезды «Дом-2».

 

В аккаунте Филиппа Киркорова стали появляться совместные изображения вместе с Ольгой Бузовой. Многие поклонники короля эстрады негативно отнеслись к этому, один из подобных высказыванием оценила Алла Пугачева, бывшая супруга Киркорова.

Рустам Солнце считает, что что такой ход Пугачевой очень показателен, так как певица не ставит «сердечко» кому попало и за что попало. Исходя из этого, она с неодобрением относится к дружбе Киркорова с Бузовой. Солнцев призывает всех прислушаться в позиции Примадонны.


Никита Готский
Новости по теме
Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова
Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова

 Пользователи Сети обсуждают совместное видео Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой. Король отечественной поп-музыки носит звезду шоу «Дом-2» на руках, смотрит ей

Алла Пугачева назвала Филиппа Киркорова своей самой большой ошибкой
Алла Пугачева назвала Филиппа Киркорова своей самой большой ошибкой

Певица Алла Пугачева отреагировала на заявления Филиппа Киркорова о том, что он планирует сыграть свадьбу своих детей и отпрысков Примадонны. Артистка заявила,

В Сеть попало интимное фото Филиппа Киркорова и Ирины Билык
В Сеть попало интимное фото Филиппа Киркорова и Ирины Билык

В социальную сеть попало интимное фото поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и украинской исполнительницы Ирины Билык, поклонникам есть о чем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости