Катя Жужа закрутила роман с сыном бизнесмена Валерия Маркелова

Звезда «Дом-2» пришла в себя после расставания с Олегом Винником и вновь ищет суженого. Теперь не в телепроекте, а в дорогих европейских коттеджах у моря.

Катя Жужа начала встречаться с сыном предпринимателя Валерия Маркеловым Артемом. Парню 24 года, на сегодня он известен не только своим значимым родителем, а и тем, что стал довольно популярным автогонщиком. Так, в 2012 году он занял 7-е место на German Formula 3, немецком первенстве «Формулы-3», а в 2013 году там же занял второе место.

Жужу с сыном олигарха познакомили общие друзья и между ними возникла страсть и любовь. На вилле родителей в Марбилье Артем катается с возлюбленной на Bentle. До этого Артем Маркелов встречался с другой звездой «Дом-2»: Аленой Водонаевой, год назад их вместе заметили в одном из супермаркетов.

Никита Готский