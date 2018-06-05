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| | Роза Сябитова омолодила и подтянула грудь перед свадьбой

Роза Сябитова омолодила и подтянула грудь перед свадьбой

Сегодня, 17:45

Знаменитая телесваха разместила на просторах своего Instagram очередную фотографию, сделанную в центре по омоложению.

 

Роза Сябитова рассказала о том, что решила омолодить и подтянуть грудь перед свадьбой. В комментариях она рассказала о том, что важно не забывать о себе, потому выкроила время для того, чтобы продолжить омоложение. Ведущая рассказала о новейшей системе, которая с помощью омоложения кожи позволяет достичь эффекта, сравнимого с хирургической подтяжкой.

Подписчики оценили то, что Сябитова ни в каком возрасте не оставляет вопросы, связанные с уходом за собой и регулярно публикует посты о том, что делает процедуры, связанные с красотой. По ее словам, так должна делать любая женщина, которая считает свою внешность важным аспектом.

Недавно Роза Сябитова также высказалась о разводе Сергея Шнурова с его супругой Матильдой. Она поспешила выказать свое удивление по поводу случившегося, но отметила, но не намерена искать знаменитому рокеру новую супругу. Все дело в том, уверена сваха, что бракоразводный процесс «напоминает маленькую смерть внутри человека».


Николай Офицеров
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