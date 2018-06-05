Борьба за наследство окончена: Брак Яковлева и Куцевол признали недействительным

Племянница скончавшегося артиста получила неопровержимые доказательства своей правоты. Согласно документу молодые люди не регистрировали свои отношения на территории Сербии.

Уже несколько месяцев идет борьба за наследство солиста музыкальной группы «Иванушки International» Олега Яковлева, но недавно она окончена. В завещании певец указал только свою племянницу Татьяну Яковлеву и лучшего друга Романа Радова. Гражданская жена певца Александра Куцевол показала документ о заключении брака, но племянница артиста не поверила ей и направила прошение в Сербию. В выпуске шоу «Мужское \ Женское» по прошествии шести месяцев все таки зачитали ответ иностранного государства.

В документе говорилось, что запись о регистрации брака Яковлева и Куцевол в 2012 не записана в реестре ЗАГСа города Чачак. Это достоверно доказывает, что претензии Куцевол на имущество артиста являются недействительными. Все присутствующие были шокированы новостью. Однако ведущие отметили, что Куцевол сделала много хорошего для Яковлева и она заслуживает хоть немного получить из наследства.

Анна Котова