Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 14-летие своей свадьбы

Известная певица и продюсер связали себя узами брака в 2004 году. Сегодня они отмечают 14 лет со дня свадьбы.

До Пригожина Валерия дважды выходила замуж. Первым ее супругом стал Леонид Ярошевский. С ним певица отправилась покорять столицу, а когда ее песни получили популярность, Валерия решила разойтись с Ярошевским и вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, брак с которым продлился до 2002 года.

В 2004 году Валерия встретилась с Пригожиным, ставшим ее третьим супругом. Они стали мужем и женой в Кутузовском загсе Москвы. Тогда никто не поверил в их любовь, люди считали, что это связи по расчету, но, как оказалось, они были неправы. Иосиф Пригожин поздравляет жену с юбилеем и принимает отзывы от поклонников с пожеланием счастливой семейной жизни.

Никита Готский