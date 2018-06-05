Организаторы «Мисс Америка» впервые в истории исключили из программы дефиле в купальниках

Информацию об этом подтвердил глава попечительского совета Miss America Organization Гретхен Карлсон.

«Мы больше не бессодержательное шоу. Мы, в первую очередь, соревнование», - заявила она, выступая в эфире программы на одном из американских телеканалов.

Вместо дефиле в купальниках девушкам предстоит общаться с членами жюри на самые разные темы. Помимо этого, на конкурсе больше не будет выхода конкурсанток в вечерних платьях. Участницы будут выходить на сцену именно в той одежде, которая на их взгляд отражает их личный стиль. Согласно новым правилам конкурс проведут 9 сентября 2018 года.

Руководство конкурса «Мисс Америка» в декабре 2017 года отправили в отставку на фоне разразившегося скандала. В СМИ незадолго до этого появилась информация о том, что топ-менеджеры в электронной переписке допускали в отношении победительниц и участниц конкурса различные сексистские и оскорбительные высказывания. При этом ими также употреблялась ненормативная лексика.

Несколько десятков женщин, которые ранее побеждали в конкурсе, обратились в совет управляющих о смене руководства организации. Спустя какое-то время их просьбу решено было удовлетворить.

Николай Офицеров