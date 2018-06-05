Поклонники подозревают Ксению Бородину в коррекции губ

Также пользователи отметили, что знаменитости очень идут постельные тона в одежде.

Бывшая участница и ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала новый снимок. Именно он и стал причиной того, что поклонники заподозрили Ксению Бородину в коррекции губ. На снимке артистка предстала перед поклонниками в новом образе, по мнению многих. Для съемки Ксения выбрала белый топ и пиджак пастельного цвета. Завершил образ неяркий нежный макияж. Поклонники оставили много положительных комментариев, в которых делали комплименты и написали, что Маруся, дочь Бородиной, точная копия матери. Однако один из подписчиков рассмотрел, что на данном снимке у артистки заметно изменились губы.

А я её?? A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Jun 5, 2018 at 6:14am PDT

До этого информировалось, что Ксения Бородина снова перестала носить обручальное кольцо. Поклонники подозревают, что брак знаменитости и Курбана Омарова преодолевает трудности.

Анна Котова