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| | Поклонники подозревают Ксению Бородину в коррекции губ

Поклонники подозревают Ксению Бородину в коррекции губ

Сегодня, 17:13

Также пользователи отметили, что знаменитости очень идут постельные тона в одежде.

 

Бывшая участница и ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала новый снимок. Именно он и стал причиной того, что поклонники заподозрили Ксению Бородину в коррекции губ. На снимке артистка предстала перед поклонниками в новом образе, по мнению многих. Для съемки Ксения выбрала белый топ и пиджак пастельного цвета. Завершил образ неяркий нежный макияж. Поклонники оставили много положительных комментариев, в которых делали комплименты и написали, что Маруся, дочь Бородиной, точная копия матери. Однако один из подписчиков рассмотрел, что на данном снимке у артистки заметно изменились губы.

А я её??

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До этого информировалось, что Ксения Бородина снова перестала носить обручальное кольцо. Поклонники подозревают, что брак знаменитости и Курбана Омарова преодолевает трудности.


Анна Котова
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РИА ВладТайм
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