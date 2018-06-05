"Ты должен всегда хотеть свою девочку": Егор Крид рассказал об отношении к сексу

В минувшее воскресенье на телеканале ТНТ прошел долгожданный финальный выпуск 6-го сезона шоу «Холостяк».

На протяжении нескольких месяцев фанаты шоу с замиранием сердца следили за тем, как один из наиболее завидных женихов России выбирает себе невесту из 25 красавиц. В результате его выбор пал на 24-летнюю актрису Дарью Клюкину.

В ходе финала Егор Крид раскрыл все тайны, которые касаются его личной жизни, но одна из них особенно заинтересовала фанатов, ведь касалась правды о сексе с самим исполнителем.

На одной из церемоний роз крайне смелый наряд Виктории Коротковой (девушка решила надеть на голое тело пиджак) настолько взволновал Егора Крида, что он на камеру заявил, что секс и химия для него являются значительно важнее конфетно-букетного периода, о котором все так любят говорить. Крид также отмечает, что у одного из его коллег по лейблу имеется песня под названием «Пахнет сексом». «Холостяк» утверждает, что в момент построения отношений и любви, секс для мужчины является крайне важным аргументом.

«Это значительно важнее букетно-цветочного периода. Ты должен всегда хотеть свою девочку», - признался Крид.

Николай Офицеров