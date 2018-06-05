Альбина Джанабаева восхитила жгучим фотоснимком

Певица решила продемонстрировать собственную красоту, дабы снова порадовать всех неравнодушных. Горячие кадры с ее участием имеются в Instagram-аккаунте звезды.

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила в Сеть фотографии, в которых восхитила поклонников своей красотой и сексуальностью. Джанабаева показала все оттенки красного, она надела алый костюм из облегченного материала и тонкую рубашку вишневого цвета с высоким воротом. Губы певицы были покрыты красной помадой, оттеняли общий образ большие серьги из золота.

В подписи к фотографии Джанабаева предлагает подписчикам начать свой день модно. Фанаты, рассматривая изображение, назвали ее красавицей, отмечая, что красный цвет только оттеняет ее прирожденную сексапильность и красоту.

Никита Готский