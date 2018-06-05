Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Новый Jeep Grand Cherokee позаимствует платформу у Alfa Romeo Катя Жужа закрутила роман с сыном бизнесмена Валерия Маркелова Владелец сафари-парка в Крыму спас львицу от других хищников «волшебным тапком» СМИ: Кремль лжет об участии Су-57 в испытаниях в Сирии В Сети появился трейлер игры Code Vein о вампире Футболист, лишившийся 11 тысяч долларов по пути в Калининград, удивлен работой российской полиции В Чернобыле произошел крупный пожар Дипломат из Ирана призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Сирии Борьба за наследство окончена: Брак Яковлева и Куцевол признали недействительным Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 14-летие своей свадьбы ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления Организаторы «Мисс Америка» впервые в истории исключили из программы дефиле в купальниках
| | Альбина Джанабаева восхитила жгучим фотоснимком

Альбина Джанабаева восхитила жгучим фотоснимком

Сегодня, 17:05

Певица решила продемонстрировать собственную красоту, дабы снова порадовать всех неравнодушных. Горячие кадры с ее участием имеются в Instagram-аккаунте звезды.

 

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила в Сеть фотографии, в которых восхитила поклонников своей красотой и сексуальностью. Джанабаева показала все оттенки красного, она надела алый костюм из облегченного материала и тонкую рубашку вишневого цвета с высоким воротом. Губы певицы были покрыты красной помадой, оттеняли общий образ большие серьги из золота.

В подписи к фотографии Джанабаева предлагает подписчикам начать свой день модно. Фанаты, рассматривая изображение, назвали ее красавицей, отмечая, что красный цвет только оттеняет ее прирожденную сексапильность и красоту.


Никита Готский
Новости по теме
Альбина Джанабаева опубликовала фото без косметики
Альбина Джанабаева опубликовала фото без косметики

Знаменитая певица Альбина Джанабаева выложила в социальную сеть Instagram свои новые снимки, на которых она без макияжа. Снимки мгновенно привлекли внимание

Альбина Джанабаева в сентябре вернется на сцену
Альбина Джанабаева в сентябре вернется на сцену

Популярная российская исполнительница Альбина Джанабаева решила вновь вернуться на сцену. Уже в сентябре ее поклонники снова смогут наслаждаться выступлениями

Беременная Альбина Джанабаева показала фотографии из Иерусалима
Беременная Альбина Джанабаева показала фотографии из Иерусалима

Известная певица и экс-участница  Альбина Джанабаева в скором времени станет мамой. Альбина находится в положении.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости