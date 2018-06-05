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| | Звезда сериала «Друзья» выходит замуж во второй раз

Звезда сериала «Друзья» выходит замуж во второй раз

Сегодня, 16:54

Поклонники актрисы были удивлены тому, что она решила выйти замуж за рокера, выступающего в составе группы Snow patrol.

В ряде западных СМИ появилась информация о том, что звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс выходит замуж во второй раз. Ранее Кокс состояла в брачных отношениях с Дэвидом Аркеттом с 1999 года по 2013 год. Спустя пять лет после разрыва брака актриса вновь решила окунуться в семейную жизнь, заключив брачный союз фронтменом музыкального коллектива Snow Patrol Джонни Макдейдом. Напомним, пять лет назад Кортни уже была помолвлена с Макдейдом, однако, до свадьбы в тот раз дело так и не дошло.

Однако, фанаты Кокс полны уверенности в том, что в этот раз 53-летняя актриса заключит брачный союз на всю жизнь с музыкантом, который ранее расторг их помолвку из-за излишне тяжёлого характера Кортни. Заметим, со своим первым мужем Кортни Кокс рассталась ещё восемь лет назад, но бумаги о разводе супруги подписали лишь в 2013 году.


Александр Вест
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