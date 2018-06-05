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| | Бородина вновь перестала носить обручальное кольцо

Бородина вновь перестала носить обручальное кольцо

Сегодня, 16:51

Фанаты подозревают, что ее брак с Курбаном Омаровым опять переживает тяжелый период. Вместе с бизнесменом телеведущая воспитывает дочь от первого брака и их общего ребенка.

 

Известная российская телеведущая, получившая популярность благодаря многолетней работе в реалити-шоу «Дом-2», Ксения Бородина дала повод поклонникам заволноваться за ее собственный брак. Фанаты посчитали тревожным признаком то, что их кумир перестала носить обручальное кольцо, что было заметно на одной из опубликованных фотографий в соцсети.

В настоящий момент вместе с Курбаном Омаровым Бородина занимается воспитанием двоих дочерей, одна из которых появилась на свет во время первого брака телеведущей. В браке Омаров и Бородина состоят уже три года, но пару лет назад звезда словила возлюбленного на изменах, а поклонники предположили, что эта ситуация повторилась. Однако, когда сама телеведущая узнала о подозрениях фанатов, заверила, что обручальное кольцо все еще надето на ней.


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