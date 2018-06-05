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| | Дочери Елены Воробей отказали в медпомощи в России

Дочери Елены Воробей отказали в медпомощи в России

Сегодня, 16:51

Российские специалисты посчитали, что наличие опасного заболевания позвоночника у девушки не является достаточным основанием для лечения.

Журналисты узнали о том, что дочери известной артистки Елены Воробей отказали в медпомощи в России. По словам Воробей, она сама случайно заметила признаки сколиоза у её дочери Софии, так как во время игры на фортепиано одна лопатка девушки была заметно выше второй. Медики рекомендовали Софии носить корсет и заниматься плаванием, что помогло бы позвоночнику восстановить свою натуральную форму. Однако, девочка не последовала советам, из-за чего спустя три года Елена обратилась к врачам для диагностики состояния Софии. Российские специалисты не увидели никаких отклонений, из-за чего Воробей повезла дочь в Белоруссии, где эксперты выявили наличие отклонений, запущенность которых требовала проведение срочной операции.

Благодаря помощи Регины Дубовицкой, Елена смогла отвезти Софию в Германию, где в её позвоночник в ходе сложнейшего оперативного вмешательства вставили несколько металлических болтов, поддерживающих её спину. По словам Воробей, российские врачи уверяли её, что её дочь здорова.


Александр Вест
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