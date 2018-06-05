Сестра Фриске готова провести прямой эфир из ее комнаты

Наталья рассказала, каким образом можно продлить моменты жизни певицы, умершей три года назад.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Ее родители, близкие и друзья по-прежнему скорбят об утрате. Сестра певицы Наталья заявила своим подписчикам о важности проведения прямого эфира из квартиры Жанны.

На своей странице в Instagram Наталья опубликовала фотографию, сделанную в комнате певицы. Она сообщает фолловерам, что иногда носит наряды покойной родственницы, но после этого ощущает ее присутствие. «У нас дома есть шкаф, который мы не открываем три года, чтобы не выветрился ее запах», пишет Наталья Фриске. Она постоянно перебирает всю одежду, которую покупала вместе с сестрой и которые носила потом. В связи с нахлынувшими воспоминаниями Наталья предложила провести прямой эфир из комнаты Жанны. Подписчики только позитивно отреагировали на это.

Никита Готский