Наталья Подольская поздравила с днём рождения своего 3-летнего сына

3 года!!!!! Ровно столько моему счастью сегодня ????. Мой сыночек, расти здоровеньким! Будь счастливым! Добивайся всего в жизни своим трудом и умом! Не забывай всегда быть веселым и улыбчивым ! Мы с папой тебя очень любим! Конечно, как любые родители любят своих деток! Больше всего на свете ???? Ты- наше счастье и любовь ??Наш Артемий??

A post shared by ???????????Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Jun 5, 2018 at 12:20am PDT