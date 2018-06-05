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| | Наталья Подольская поздравила с днём рождения своего 3-летнего сына

Наталья Подольская поздравила с днём рождения своего 3-летнего сына

Сегодня, 16:49

Известная певица показала фанатам снимки подросшего Артемия, а также перечислила все свои праздничные пожелания в адрес умилительного именинника.

В Instagram-аккаунте Натальи Подольской появилась публикация, в которой она поздравила своего 3-летнего сына с днём рождения. Подольская опубликовала снимок, на котором Артемий стоит в сандалиях и миловидном костюме, напоминающем одеяние моряка, с довольной улыбкой. В описании данной фотографии певица пожелала своему маленькому сыну крепкого здоровья, счастья, невиданных успехов в жизни, а также выразила всю ту любовь, которой они ежедневно одаривают его вместе с папой малыша.

В комментариях многие подписчики Натальи Подольской выразили своё восхищение певицей, которая также пожелала Артемию добиваться всего в жизни путём собственных стараний и умственных достижений, что является большой редкостью для детей российского шоу-бизнеса. Также многочисленные поклонники певицы присоединились к пожеланием Подольской и радостно поздравили мальчика.


Александр Вест
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