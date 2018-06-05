Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Звезда сериала «Друзья» выходит замуж во второй раз В небе Португалии был замечен НЛО Бородина вновь перестала носить обручальное кольцо Дочери Елены Воробей отказали в медпомощи в России Сестра Фриске готова провести прямой эфир из ее комнаты Asus представила ноутбук с сенсорным экраном вместо тачпада Наталья Подольская поздравила с днём рождения своего 3-летнего сына Мобильная платформа Saifish для чиновников заработает к концу 2018 года Гендиректор Apple раскрыл правду о зависимости от iPhone Путин о Навальном и Саакашвили: «Зачем нам такие клоуны?» Арбитраж отобрал у сына Черномырдина автомобиль Lexus Наталья Орейро исполнила детскую песенку про Чебурашку
| | Наталья Орейро исполнила детскую песенку про Чебурашку

Наталья Орейро исполнила детскую песенку про Чебурашку

Сегодня, 16:29

Исполнительница заявила, что есть детская композиция, которая нравится и ей и ее сыну.

 

Сообщается, что Наталья Орейро, исполнительница и звезда фильма «Дикий ангел», в Москве презентует новую композицию United by Love, которая написала в честь ЧМ-2018. Во время общения с журналистами артистка сообщила, что у нее есть любимая детская песенка, которая нравится не только ей, но и ее сыну. Композицией оказалась песня «Чебурашка». После этого певица напела песню Владимира Шаинского из мультфильма «крокодил Гена».

До этого поступила информация, что певица Наталья Орейро композицию для ЧМ-2018 по футболу записывала именно в России, что является символически.


Анна Котова
Новости по теме
Наталия Орейро: «Мой сын влюблен в Чебурашку»
Наталия Орейро: «Мой сын влюблен в Чебурашку»

Знаменитая аргентинская исполнительница и актриса Наталия Орейро заявила, что ее сын влюблен в героя отечественного мультика Чебурашку, кроме того, у ее чада

«С возрастом не меняется»: Наталья Орейро поразила фанатов новой фотосессией
«С возрастом не меняется»: Наталья Орейро поразила фанатов новой фотосессией

Звезда популярного серила 90-х годов «Дикий ангел» Наталья Орейро продолжает удивлять своих поклонников. Дело в том, что актриса с возрастом становиться только

Наталья Орейро выступит в Москве
Наталья Орейро выступит в Москве

Известная актриса и певица Наталья Орейро вчера прилетела в Москву. Артистка отыграет свой концерт в столичном "Олимпийском".

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости