Наталья Орейро исполнила детскую песенку про Чебурашку

Исполнительница заявила, что есть детская композиция, которая нравится и ей и ее сыну.

Сообщается, что Наталья Орейро, исполнительница и звезда фильма «Дикий ангел», в Москве презентует новую композицию United by Love, которая написала в честь ЧМ-2018. Во время общения с журналистами артистка сообщила, что у нее есть любимая детская песенка, которая нравится не только ей, но и ее сыну. Композицией оказалась песня «Чебурашка». После этого певица напела песню Владимира Шаинского из мультфильма «крокодил Гена».

До этого поступила информация, что певица Наталья Орейро композицию для ЧМ-2018 по футболу записывала именно в России, что является символически.

Анна Котова