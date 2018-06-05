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| | Не продолжать род Шурыгиных - верное решение: В сети обрадовались аборту звезды "Пусть говорят"

Не продолжать род Шурыгиных - верное решение: В сети обрадовались аборту звезды "Пусть говорят"

Сегодня, 16:19

По времени срок беременности совпал с возвращением мнимого насильника из тюрьмы. Однако друг семьи уверяет, что отцом неродившегося ребенка является законный супруг Дианы.

 

В своем интернет-блоге Лена Миро порассуждала по поводу новости про Диану Шурыгину. Друг семьи сообщил, что девушка сделала аборт. По времени срок беременности Шурыгиной совпадает с выходом на свободу ее мнимого насильника, но знакомый уверяет, что отцом является законный супруг Дианы. Однако не важно, кто отец неродившегося малыша, многие пользователи в сети обрадовались аборту звезды программы «Пусть говорят». По мнению Миро, Шурыгина правильно сделала, ведь главное кем бы в будущем стал ребенок. Чтобы не оказаться на генетическом дне страны не продолжать род Шурыгиных – одно верное решение.

В завершение блогерша спросила, уважают ли люди выбор людей, родители которых болеют рассеянным склерозом, не рожать потомство. Некоторые подписчики поддержали Лену Миро. Они писали, что такие как Шурыгина не может дать ребенку нормального воспитания. Были и такие пользователи, которые не знали данную новость, пока не прочитали в блоге.


Анна Котова
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