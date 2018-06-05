Золотая молодежь: Волочкова показала, как отдыхает её дочь с друзьями

В отличие от остальных отдыхающих, которые посещают разные достопримечательности, дочь балерины Арина вместе с друзьями в отеле играет в бильярд.

Сейчас знаменитая балерина находится на отдыхе в Турции вместе с дочерью Ариной. Недавно Волочкова опубликовала новое видео в соцсети Instagram, показав, как отдыхает ее дочь с друзьями. На ролике золотая молодежь играет в бильярд. Однако многие пользователи считают, что ребенку не помешало бы гулять на свежем воздухе и посещать красивые места и достопримечательности.

Подписчики оставили много комментариев. Одни восхищались мастерством Арины играть в бильярд. Также многие защищали Анастасию Волочкову. Подписчики написали, что не стоит критиковать и завидовать, лучше бы пожелали успехов. Однако были и такие, которые писали, что лучше бы погуляли за территорией отеля, чем сидеть в стенах отеля.

Анна Котова