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| | Золотая молодежь: Волочкова показала, как отдыхает её дочь с друзьями

Золотая молодежь: Волочкова показала, как отдыхает её дочь с друзьями

Сегодня, 15:37

В отличие от остальных отдыхающих, которые посещают разные достопримечательности, дочь балерины Арина вместе с друзьями в отеле играет в бильярд.

 

Сейчас знаменитая балерина находится на отдыхе в Турции вместе с дочерью Ариной. Недавно Волочкова опубликовала новое видео в соцсети Instagram, показав, как отдыхает ее дочь с друзьями. На ролике золотая молодежь играет в бильярд. Однако многие пользователи считают, что ребенку не помешало бы гулять на свежем воздухе и посещать красивые места и достопримечательности.

Подписчики оставили много комментариев. Одни восхищались мастерством Арины играть в бильярд. Также многие защищали Анастасию Волочкову. Подписчики написали, что не стоит критиковать и завидовать, лучше бы пожелали успехов. Однако были и такие, которые писали, что лучше бы погуляли за территорией отеля, чем сидеть в стенах отеля.


Анна Котова
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