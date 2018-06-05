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| | Станислав Садальский в стихах рассказал о любви к России

Станислав Садальский в стихах рассказал о любви к России

Сегодня, 15:23

Знаменитый актёр рассказал о своей любви к России, которая у него особенно обостряется в трагическое для страны время.

В Instagram-аккаунте Станислава Садальского появилась публикация, в которой он разместил фотографию из аэропорта Симферополя, куда он прибыл на гастроли, а также скриншот украинского сайта «Миротворец», куда он попал, якобы нелегально проникнув на территорию Крыма. Также к изображениям Садальский прикрепил стихотворение, которое начинается со строчки: «Я – странный человек, люблю свою страну». В данном стихе рассказывается о патриотизме и о любви к России, которая лишь усиливается в неспокойное для неё время.

В комментариях многие подписчики высмеяли очередную бесполезную попытку украинских властей ограничить свободы российских граждан, посещающих территорию Крымской Республики, так как по сути кроме появления информации об актёре в базе «Миротворца» жизнь Станислава Садальского от этого никак не поменяется.


Александр Вест
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