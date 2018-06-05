Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Звезда сериала «Друзья» выходит замуж во второй раз В небе Португалии был замечен НЛО Бородина вновь перестала носить обручальное кольцо Дочери Елены Воробей отказали в медпомощи в России Сестра Фриске готова провести прямой эфир из ее комнаты Asus представила ноутбук с сенсорным экраном вместо тачпада Наталья Подольская поздравила с днём рождения своего 3-летнего сына Мобильная платформа Saifish для чиновников заработает к концу 2018 года Гендиректор Apple раскрыл правду о зависимости от iPhone Путин о Навальном и Саакашвили: «Зачем нам такие клоуны?» Арбитраж отобрал у сына Черномырдина автомобиль Lexus Наталья Орейро исполнила детскую песенку про Чебурашку
| | Михаил Шуфутинский рассказал о смерти своей возлюбленной

Михаил Шуфутинский рассказал о смерти своей возлюбленной

Сегодня, 15:14

Известный артист поделился своими переживаниями об умершей три года назад жене, с которой они прожили в браке 44 года.

Михаил Захарович Шуфутинский - популярный российский певец, отмечающий в этом году юбилей - 70 лет, он рассказал прессе о своих переживаниях и тоске об ушедшей из жизни три года назад супруге.

Артист состоял в браке с Маргаритой Михайловной с 1971 года, у супругов родилось двое детей: сыновья Дэвид и Антон.

После эмиграции в США Шуфутинский долгое время ездил между двумя странами, жена певца осталась в США. Уже почти двадцать лет как артист вернулся в Россию.

В 2015 году, когда Шуфутинский находился на гастролях в Израиле, ему сообщили о смерти супруги. Шансонье сразу отменил все концерты и улетел в Лос-Анджелес.

В интервью Михаил Шуфутинский сообщил, что у его супруги была сердечная недостаточность, и подчеркнул, что она не болела. «Это было очень внезапно, ее смерть. В Лос-Анджелесе 11 часов разницы во времени с Израилем. Я ей звонил, она не отвечала, потом звонил Антону в Филадельфию. Только на третий день Антон забил тревогу, позвонил в полицию. Они вошли в дом, и она уже была мертва".

Помогала артисту пережить утрату танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова. Подруга Светланы в интервью российским СМИ сообщила: «Света стала для него настоящим спасательным кругом. Она вытащила его из этого состояния и с того момента они вместе».

Сам артист на вопросы прессы об их отношениях с Уразовой заявляет, что речь о свадьбе пока не идет: «Я пока не готов к свадьбе, да мне это и не за чем. Я еще слишком молод для таких формальностей».


Новости по теме
Михаил Шуфутинский выступил в Кирове
Михаил Шуфутинский выступил в Кирове

24 сентября в городе Кирове выступил известный шансонье, Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский. Сольный концерт артиста жители ждали почти четыре года.

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о романе с танцовщицей
Певец Михаил Шуфутинский рассказал о романе с танцовщицей

Певец Михаил Шуфутинский, овдовевший полгода назад, обрел надежду в новых отношениях. После смерти жены Маргариты в нелегкое для шансонье время поддержку ему

Михаил Шуфутинский после смерти жены закрутил новый роман
Михаил Шуфутинский после смерти жены закрутил новый роман

Известный исполнитель Михаил Шуфутинский после смерти жены, с которой он прожил 44 года, закрутил роман со Светланой Уразовой, танцовщицей из собственного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости