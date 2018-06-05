Михаил Шуфутинский рассказал о смерти своей возлюбленной

Известный артист поделился своими переживаниями об умершей три года назад жене, с которой они прожили в браке 44 года.

Михаил Захарович Шуфутинский - популярный российский певец, отмечающий в этом году юбилей - 70 лет, он рассказал прессе о своих переживаниях и тоске об ушедшей из жизни три года назад супруге.

Артист состоял в браке с Маргаритой Михайловной с 1971 года, у супругов родилось двое детей: сыновья Дэвид и Антон.

После эмиграции в США Шуфутинский долгое время ездил между двумя странами, жена певца осталась в США. Уже почти двадцать лет как артист вернулся в Россию.

В 2015 году, когда Шуфутинский находился на гастролях в Израиле, ему сообщили о смерти супруги. Шансонье сразу отменил все концерты и улетел в Лос-Анджелес.

В интервью Михаил Шуфутинский сообщил, что у его супруги была сердечная недостаточность, и подчеркнул, что она не болела. «Это было очень внезапно, ее смерть. В Лос-Анджелесе 11 часов разницы во времени с Израилем. Я ей звонил, она не отвечала, потом звонил Антону в Филадельфию. Только на третий день Антон забил тревогу, позвонил в полицию. Они вошли в дом, и она уже была мертва".

Помогала артисту пережить утрату танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова. Подруга Светланы в интервью российским СМИ сообщила: «Света стала для него настоящим спасательным кругом. Она вытащила его из этого состояния и с того момента они вместе».

Сам артист на вопросы прессы об их отношениях с Уразовой заявляет, что речь о свадьбе пока не идет: «Я пока не готов к свадьбе, да мне это и не за чем. Я еще слишком молод для таких формальностей».