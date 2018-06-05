Образ разрушен: Юлия Высоцкая в бешенстве из-за критики подписчика

Ведущая программы «Едим дома» эмоционально отреагировала на комментарий пользователя, который обвинил знаменитость в том, что она дает зрителям «вредные рецепты».

Ведущая популярного кулинарного шоу «Едим дома» Юлия Высоцкая является самой популярной особой в этой сфере шоу-бизнеса. Однако вместе с поклонниками у Юлии есть и критики, которые тщательно следят за всеми действиями ведущей. Больше всего поклонников удивила реакция самой Высоцкой на критику со стороны одного из пользователей, который заявил, что ведущая дает зрителям вредные рецепты. Дело в том, что в одном из выпусков программы Юлия полила медом персики и отправила их в духовку, а мед нельзя нагревать, он становится канцерогенном.

На это Высоцкая сделал видеообращение к зрителям. Однако не все пользователи поддержали ведущую. Подписчики писали, что очень злой пост получился, образ разрушен. Также спрашивали, зачем так грубо отвечать, если можно просто игнорировать или привести свои доводы.

Анна Котова