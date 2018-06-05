Образ разрушен: Юлия Высоцкая в бешенстве из-за критики подписчика

Ведущая программы «Едим дома» эмоционально отреагировала на комментарий пользователя, который обвинил знаменитость в том, что она дает зрителям «вредные рецепты».
Ведущая популярного кулинарного шоу «Едим дома» Юлия Высоцкая является самой популярной особой в этой сфере шоу-бизнеса. Однако вместе с поклонниками у Юлии есть и критики, которые тщательно следят за всеми действиями ведущей. Больше всего поклонников удивила реакция самой Высоцкой на критику со стороны одного из пользователей, который заявил, что ведущая дает зрителям вредные рецепты. Дело в том, что в одном из выпусков программы Юлия полила медом персики и отправила их в духовку, а мед нельзя нагревать, он становится канцерогенном.
На это Высоцкая сделал видеообращение к зрителям. Однако не все пользователи поддержали ведущую. Подписчики писали, что очень злой пост получился, образ разрушен. Также спрашивали, зачем так грубо отвечать, если можно просто игнорировать или привести свои доводы.