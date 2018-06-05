Максим Галкин на отдыхе с детьми наслаждается отцовством

Известный шоумен и ведущий Максим Галкин вместе с Аллой Пугачёвой и детьми отдыхают в теплой стране, которую решили сохранить в секрете. На новом видео в Instagram Галкин наглядно показал, как на отдыхе от может полноценно наслаждаться отцовством.

В новом видеоролике Максим Галкин показал, как весело проводит время со своими детьми Гарри и Лизой в бассейне. Поклонники оценили семейное видео, однако попросили Галкина чаще показывать Аллу Борисовну.

???????? #максимгалкин #елизаветагалкина #гарригалкин A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 5, 2018 at 4:11am PDT

«Какие детки счастливые!», «Прекрасная семья!!! Счастья вам и вашим близким!», «Как здорово. Как красиво. Какой папа!», «Какой вы хороший папа! Видно как вы наслаждаетесь отцовством!», «Дельфин и русалка. А Максим- Нептун!», «Максим! Спасибо за ваши видео с детьми, сплошная нежность смотреть!», «Максим достойный отец , не побоюсь сказать, образец для многих отцов!», - прокомментировали видео пользователи Сети.

Светлана Славянская