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| | Юлия Ковальчук продемонстрировала «мамскую моду»

Юлия Ковальчук продемонстрировала «мамскую моду»

Сегодня, 06:20

Не все подписчики оценили домашний образ певицы. Некоторые раскритиковали артистку за отсутствие бюстгальтера.

 

Известная российская певица Юлия Ковальчук наслаждается моментами материнства. Знаменитость признается, что от воспитания дочери устать невозможно. Супруг исполнительницы Алексей Чумаков помогает Юле воспитывать дочь. На днях Ковальчук продемонстрировала своим подписчикам в Instagram «мамскую моду». Певица запечатлела себя в зеркале, видимо перед очередной прогулкой с маленькой наследницей. Юлия предстала в домашнем образе – белая майка, завязанная на груди, клетчатая красная рубашка и штаны с Микки Маусом. Свой «мамский образ» Ковальчук дополнила очками и белыми кедами. «Мамская мода она такая странная», - подписала пост звезда.

Поклонники осыпали исполнительницу лестными комплиментами, отметив, что прикид у нее очень крутой. Также многие пользователи обратили внимание на идеальную фигуру знаменитости. Один из юзеров раскритиковал Юлию за отсутствие лифчика.


Мирослава Донцова
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