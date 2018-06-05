Звезда Playboy показала фото до и после операции

Молодая австралийская модель не любила свою внешность. Природа не одарила ее красивыми и сногсшибательными прелестями.

Сара Харрис просматривала глянцевые модные издания, восхищаясь красотой моделей и мечтая стать такой, как она. Когда она работала, то сидела на диете, отказываясь от углеводов и прочего. В один момент ее организм не выдержал и девушка заболела.

Харрис познакомилась с молодым человеком и изменила отношение к употреблению пищи. Она больше не голодала, а ее парень помог ей возвратиться к нормальной жизни и заставил поверить, что она является желанной для него в любом теле. Девушка начала работать со многими агентствами, включая Playboy.

Однажды она сделала операцию по увеличению груди, но это привело к плохим последствиям. Импланты привели к образованию злокачественной опухоли, а ее грудь стала выглядеть некрасиво и асимметрично. Она не расстроилась и снова обратилась к врачам.

Никита Готский