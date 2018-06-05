Канье Уэст поведал о своем психическом заболевании

Рэпер заявил: «Это не биполярное расстройство и не инвалидность. Это моя суперсила!»

Рэпер Канье Уэст постоянно удивляет своих поклонников. В этот раз он решил нарушить все запреты супруги Ким Кардашьян и поведал о своем психическом заболевании. По этому поводу исполнитель заявил, что он не проходил обследование до 39 лет. Он считает, что это его суперсила, так как обычные люди, страдающие от этого недуга, не могут поведать всем об этом, потому что утратят рабочее место. Вот поэтому Бог наградил Уэста этой суперсилой только к 40 годам.

Отметим, что также рэпер продемонстрировал пользователям дом, рассказал о трудностях в отношениях с супругой, а также поддерживал в Twitter политику Трампа. Однако каждый раз Ким Кардашьян защищала супруга и опровергала все домыслы по поводу психики, но сам Канье все выложил. Напоминаем, что перед выходом нового альбома Канье Уэст поссорилс со своей тещей Крис Дженнер. В интернете ходили разговоры, что у исполнителя трудности в отношениях с Ким Кардашьян. Пользователи даже сообщили, что знаменитость собиралась разводиться.

Анна Котова