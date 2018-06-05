Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников

На последнем опубликованном в Instagram звезды снимке фанаты беременности не увидели. Также возмутило подписчиков то, что ведущая решила прорекламировать онлайн-казино.
Лера Кудрявцева решила в своем микроблоге в Instagram прорекламировать онлайн-казино. В публикации она назвала сервис «первым честным», а на фото предстала в черной футболке с названием казино, запечатленная рядом с джипом. Пользователи высказали свое негодование по поводу того, что звезда решила прорекламировать на своей странице именно этот сревис, так как многие знаменитости наоборот предупреждают об обмане со стороны онлайн-казино.
Поклонники отметили, что будущей матери не стоит обманывать подписчиков, и тут внимательные пользователи заметили некую особенность на фото. Беременная Лера Кудрявцева без живота просто шокировала поклонников. Многие принялись спрашивать, действительно ли звезда ожидает ребенка или это все же слухи.