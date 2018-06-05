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| | Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников

Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников

Сегодня, 22:40

На последнем опубликованном в Instagram звезды снимке фанаты беременности не увидели. Также возмутило подписчиков то, что ведущая решила прорекламировать онлайн-казино.

 

Лера Кудрявцева решила в своем микроблоге в Instagram прорекламировать онлайн-казино. В публикации она назвала сервис «первым честным», а на фото предстала в черной футболке с названием казино, запечатленная рядом с джипом. Пользователи высказали свое негодование по поводу того, что звезда решила прорекламировать на своей странице именно этот сревис, так как многие знаменитости наоборот предупреждают об обмане со стороны онлайн-казино.

Поклонники отметили, что будущей матери не стоит обманывать подписчиков, и тут внимательные пользователи заметили некую особенность на фото. Беременная Лера Кудрявцева без живота просто шокировала поклонников. Многие принялись спрашивать, действительно ли звезда ожидает ребенка или это все же слухи.


Виктория Озерова
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