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| | Ольгу Бузову раскритиковали за «отсутствующую» грудь и злоупотребление фотошопом

Ольгу Бузову раскритиковали за «отсутствующую» грудь и злоупотребление фотошопом

Сегодня, 14:10

Слышать подобные осуждения со стороны подписчиков для певицы не впервой, но с каждым разом к ее снимкам уделяется все большее внимание, а потому поклонники находят новые поводы для критики.

 

«Отсутствующая» грудь певицы для многих – не секрет. Некоторые даже считают это своеобразной «фишкой» Бузовой, которая не идет на поводу у современных трендов по увлечению пластической хирургией. Другое дело – это злоупотребление фотошопом. И раньше было заметно, что Ольга однозначно любит этот редактор, но в этот раз заметно было особенно. Поклонники увидели разводы на ее бедрах, указывающие на то, что она таким образам пыталась скрыть выступающий целлюлит.

На самом снимке Ольга сидит на некой возвышенности, а под ней лишь голубое море. Свою наготу она прикрывает только белой простыней. Бузова на снимке решила предстать без белья, давая простор для фантазии подписчиков.


Николай Офицеров
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