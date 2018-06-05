Ольгу Бузову раскритиковали за «отсутствующую» грудь и злоупотребление фотошопом

Слышать подобные осуждения со стороны подписчиков для певицы не впервой, но с каждым разом к ее снимкам уделяется все большее внимание, а потому поклонники находят новые поводы для критики.

«Отсутствующая» грудь певицы для многих – не секрет. Некоторые даже считают это своеобразной «фишкой» Бузовой, которая не идет на поводу у современных трендов по увлечению пластической хирургией. Другое дело – это злоупотребление фотошопом. И раньше было заметно, что Ольга однозначно любит этот редактор, но в этот раз заметно было особенно. Поклонники увидели разводы на ее бедрах, указывающие на то, что она таким образам пыталась скрыть выступающий целлюлит.

На самом снимке Ольга сидит на некой возвышенности, а под ней лишь голубое море. Свою наготу она прикрывает только белой простыней. Бузова на снимке решила предстать без белья, давая простор для фантазии подписчиков.

Николай Офицеров