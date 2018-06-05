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| | «Спасите, я тону!»: Звезда Playboy Мария Лиман предстала в образе спасателя Малибу

«Спасите, я тону!»: Звезда Playboy Мария Лиман предстала в образе спасателя Малибу

Сегодня, 14:24

Звезда Playboy показала подписчикам, как выглядят современные спасатели.

 

Уроженка Ростова-на-Дону не перестает радовать поклонников пикантными снимками. На днях модель снова завоевала сердца интрнет-пользователей, опубликовав сногшибательное фото на своей странице в Instagram. На новом кадре ростовчанка Мария Лиман предстала в образе спасателя Малибу. Девушка позирует в красном откровенном купальнике и джинсовой куртке. За несколько часов снимок оценили почти 10 тыс. фолловеров. «Спасатели Малибу уже не те», - игриво прокомментировала сексуальную фотографию ростовская знаменитость. 

Поклонники осыпали модель лестными комплиментами. «Спасите, я тону!», - написал один из восхищенных фанатов модели.

На данный момент у Марии около 400 тыс. подписчиков, которые постоянно следят за ее жизнью и деятельностью. Мария Лиман снимается в российских сериалах и постоянно занята на фотосессиях. Девушка мечтает получить актерское образование и снять в голливудском кино.


Мирослава Донцова
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