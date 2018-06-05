Звезда эстрады 90-х Нина Красно впала в кому

До этого 55-летняя певица перенесла операцию, которую ей провели 2 июня. С того времени она находится без сознания.

Нина Карсо является известной в 90-х поп-коллектива «Фристайл». После операции в начале месяца она впала кому и в настоящее время находится в одной из больниц Полтавы, о ее здоровье заботятся медики. СМИ пишут, что Нину Кирсо нашли в частном помещении без признаков сознания, у нее мог случиться инсульт.

В конце декабря британский актер Дариус Кемпбелл едва не упал в кому после того, как выпил воды из Темзы. У реки проходила акция, в ходе которой артист поведал зрителям о бутылках, фильтры которых ликвидируют почти все микробы. Оказалось, в его таре такой фильтр не был установлен.

Никита Готский