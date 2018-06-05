Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Звезда Playboy показала фото до и после операции Максим Галкин на отдыхе с детьми наслаждается отцовством Ученые: Дети могут вспоминать песни, услышанные во сне В Ростове мужчина выпал из окна туалета в полиции Начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана задержали в Москве Канье Уэст поведал о своем психическом заболевании Пассажиры Петербурга рассказали о потопе на станции «Бухарестская» В Индии археологи откопали древнюю колесницу «Горящий» НЛО сняли на видео над Новой Зеландией Очевидец снял на видео торнадо над Кировом Езда задним ходом закончилась дракой и смертью водителя Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
| | Звезда эстрады 90-х Нина Красно впала в кому

Звезда эстрады 90-х Нина Красно впала в кому

Сегодня, 14:18

До этого 55-летняя певица перенесла операцию, которую ей провели 2 июня. С того времени она находится без сознания.

 

Нина Карсо является известной в 90-х поп-коллектива «Фристайл». После операции в начале месяца она впала кому и в настоящее время находится в одной из больниц Полтавы, о ее здоровье заботятся медики. СМИ пишут, что Нину Кирсо нашли в частном помещении без признаков сознания, у нее мог случиться инсульт.

В конце декабря британский актер Дариус Кемпбелл едва не упал в кому после того, как выпил воды из Темзы. У реки проходила акция, в ходе которой артист поведал зрителям о бутылках, фильтры которых ликвидируют почти все микробы. Оказалось, в его таре такой фильтр не был установлен.


Никита Готский
Новости по теме
Актер Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы и впал в кому
Актер Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы и впал в кому

Актер Дариус Кэмпбелл едва не отправился на тот свет после того, как выпил воды из Темзы. Инцидент произошел время съемок рекламы фильтров воды. 

В Башкирии женщина впала в кому и умерла через 2 месяца после родов
В Башкирии женщина впала в кому и умерла через 2 месяца после родов

В Башкирии женщина впала в кому спустя 2 месяца после рождения первенца. Никаких жалоб на здоровье, уверяют близкие, у молодой матери не было.

В Таиланде впала в кому 13-летняя девочка из Омска
В Таиланде впала в кому 13-летняя девочка из Омска

13-летняя девочка из Омска, страдающая сахарным диабетом, впала в кому в Таиланде.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости