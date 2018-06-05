"Грудь вырвалась на волю": Деми Роуз покорила фанатов формами в бикини

Упругие формы и сексуальный загар британской красавицы не оставили равнодушным никого из её многомиллионной армии фанатов.

Британская модель Деми Роуз в очередной раз покорила своих фанатов, опубликовав в соцсетях новую порцию фото, на которых она козыряла своей фигурой в эротичном бикини. Многие поклонники 23-летней модели заметили, что её образ оказался очень схож с видом экзотической танцовщицы, которая лишь своим внешним видом может заставить мужские сердца трепетать. В этот раз для фотосессии Роуз выбрала достаточно открытый купальник, в котором бюстгальтер едва сдерживал массивную грудь девушки, которая так и стремилась порвать его и вырваться наружу.

Некоторые фанаты Деми в комментариях отметили кратко: "грудь вырвалась на волю" и сравнивали её красоту со знаменитой Ким Кардашьян, которая после рождения детей и в силу своего возраста уже не выглядит так свежо и сексуально, как сама Роуз. Снимки с фотосессии на Ибице также появились в её Instagram-аккаунте, на который подписаны почти 7 миллионов пользователей.

Александр Вест