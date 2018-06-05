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| | Изуродовала себя: Наташа Королева показала испорченные "пластикой" губы

Изуродовала себя: Наташа Королева показала испорченные "пластикой" губы

Сегодня, 13:52

Теперь певица изменилась до неузнаваемости и стала выглядеть старше прежнего. Поклонники расстроились, увидев видео с "испорченным" кумиром.

 

Наташа Королева решила следовать моде и увеличила себе губы. Фолловеры увидели работу хирурга-косметолога на лице певицы накануне, когда знаменитость показала запись с радиоэфира, и сразу же ее окрестили "зомби". Многие заметили, что в новом образе, после "пластики", Королева стала похожей на маму, добавив: "не так чтобы страшная, другая какая-то стала". И если некоторым показалось, что после вмешательства косметолога исполнительница стала выглядеть еще более ухоженной, то другие заявляли об обратном.

"Буквально недавно вы выглядели просто улет, зря вы это все сделали, Наташа, у вас свои зубы, губы и лицо - все прекрасное, а вы взяли и испортили, жаль", - изливали душу разочарованные поклонники, - "Изуродовала себя совсем". Фанаты даже принялись упрашивать Наташу Королеву вернуть свое естественное лицо обратно, считая, что подтяжка лица и испорченные губы изменили певицу до неузнаваемости. Более того, фолловеры заметили, что знаменитость выглядит с "пластикой" старше.


Дарья Вольная
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