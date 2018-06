Изуродовала себя: Наташа Королева показала испорченные "пластикой" губы

Острые вопросы -честные ответы!!! В эфире @loveradioofficial в канун Ягодного ????юбилея!!!Спасибо @loveradioofficial за поздравления и прекрасный эфир 31 мая!!!С вашей лёгкой руки мой новый песняк «Зять» взлетел на 1 место в iTunes Россия!!! #наташакоролева #зять #хит #itunes #love #radio

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Jun 4, 2018 at 6:11am PDT