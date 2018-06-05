«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Очередной знаменитостью, которая публикует фото с отдыха, стала участница проекта «Дом-2» Александра Гозиас. Она на новом снимке похвасталась аппетитной попой. На фотографии девушка изображена, сидящая на краю бассейна. В момент съемки участница телестройки принимала солнечные ванны в купальнике. Снимок Гозиас подписала, что хорошо сидит, далеко глядит. Фотография не осталась не замеченной пользователями. Многие заметили, что Анастасия Гозиас поправилась и стала еще красивее, а также стала мечтой любого парня. Также писали, что фото сделано в прекрасном ракурсе, который выгодно подчеркивает прелести участницы телестройки.

Однако не обошлось и без критических комментариев. Один подписчик написал, что от поп знаменитостей уже тошно. Другой пользователь спросил, почему девушка не взяла на отдых свою дочь, а после и сам дал ответ, что малышка будет «мешать маме».

Анна Котова