Рианна бросила бойфренда-миллиардера, оправдав это «усталостью от мужчин»

Знаменитая хип-хоп исполнительница около года начала встречаться с арабским богачом Хассаном Джамилем. Накануне, однако, стало известно, что 30-летняя певица решила разорвать эти отношения.

После того, как певица рассталась с коллегой по реп-цеху Дрейком она долгое время была одинока, но уже прошлым летом наконец закрутила новый роман, о котором заговорили во всех СМИ. Избранником певицы стал арабский миллиардер, являющийся наследником одной из крупнейших семейных компаний мира Abdul Latif Jameel, которая владеет правами на продажу транспортных средств от Toyota в Саудовской Аравии. Личное состояние молодого человека составляет приблизительно 1,5 миллиарда долларов.

Поклонники порадовались за Риану, если она не лукавит и «избавилась» от бойфренда только потому что «устала от мужчин». Они пожелали ей женского счастья. Если оно проявится в одиночестве, то они будут только рады за исполнительницу.

«У них были действительно хорошие отношения, но теперь все закончилось. Рианна разбила Хассану сердце. Она искренне устала от него и вообще от всех мужчин», - заявил источник, близкий к певице.

Также он добавил, что вероятной стала разница в менталитетах. По их мнению, восточному мужчине попросту не стоило связываться со сводолюбивой американкой.

Николай Офицеров