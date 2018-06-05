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| | Фанаты набросились с критикой на актрису из «Звёздных войн»

Фанаты набросились с критикой на актрису из «Звёздных войн»

Сегодня, 13:22

В результате массы негативных отзывов артистке попросту пришлось удалить все фотографии из своего Instagram-аккаунта.

Многочисленные фанаты набросились с резкой критикой на актрису из серии фильмов «Звёздные войны». Актриса по имени Келли Мари Трэн стала жертвой расисткой сетевой травли, которая достигла неведанных масштабов. Из-за того, что роль довольно важной в космической эпопее героини по имени Роуз Тико досталась азиатке, многие поклонники «Звёздных войн» стали оставлять негативные комментарии под её публикациями в Instagram, иногда даже угрожая Трэн расправой.

По словам самой актрисы, она была ошеломлена количеством негативных отзывов, которые стали регулярно появляться под её фотографиями, из-за чего ей пришлось поудалять абсолютно все снимки из своего микроблога, на который успели подписаться около 190 тысяч человек. Келли Мари Трэн оказалась не готовой к последствиям внезапной популярности.


Александр Вест
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