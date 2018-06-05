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Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы

Сегодня, 13:15

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте артиста. Премьера клипа на композицию «Не про нас» коллектива «Крестный папа» состоится уже завтра.

 

В прошедшую пятницу Сергей Безруков смог осуществить свою «юношескую мечту» и выпустил со своей рок-группой дебютный сингл «Не про нас». По словам самого артиста, песня получилась о самом главном – радостях жизни и любви. Час назад Сергей Безруков поделился с поклонниками новой радостной новостью: уже завтра, 6 июня, состоится премьера клипа «Не про нас». Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте. В публикации Сергей Безруков отметил, что до премьеры осталось совсем немного, и отметил, что знает, что поклонники также этого ждут.

За час публикацию просмотрели более 16 тысяч пользователей, более двух с половиной тысяч поставили лайки. В комментариях поклонники отметили, что с нетерпением ждут премьеры, и предвидели клип «в стиле классического рока».


Виктория Озерова
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