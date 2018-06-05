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| | Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире

Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире

Сегодня, 13:14

Российский исполнитель Олег Газманов пожаловался на то, что его квартира в Юрмале еще долго будет пустовать, так как он просто не сможет добраться до нее в связи с тем, что власти Латвии внесли его в черный список и запретила въезжать на территорию страны.

 

Российский певец несколько лет назад приобрел недвижимость на Рижском взморье. В то время в Юрмале регулярно проводился фестиваль «Новая волна», поэтому, чтобы каждый раз не селиться в отелях, Газманов, как и многие российские звезды, купил себе квартиру.

После входа Крыма в состав РФ недвижимость певца стала для него недоступной - черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире. Латвийские власти обвинили Газманова в поддержке «аннексии» полуострова и объявили его персоной нон грата. Музыкант не знает, как ему быть – он не может ни сдать, но продать квартиру. «Замкнутый круг», - пожаловался Олег Газманов журналистам.


Мирослава Донцова
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