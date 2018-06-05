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| | Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака

Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака

Сегодня, 13:03

Супруг актрисы рассказал о важности внимания ко всем чувствам другого партнёра, а не позиционировании себя на первый план.

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев в недавнем интервью поведал секреты крепкого брака, рассказав о том, как восемь лет супружеской жизни научили его обращаться с любимой актрисой. В Брак Максим и Елизавета вступили ещё восемь лет назад, а в данный момент они являются счастливыми родителями шестилетнего сына Андрея. Детали супружеской жизни в семье Боярской принято не выставлять напоказ, поэтому для журналистов откровением стали некоторые особенности брака известных актёра и актрисы.

По словам Матвеева, Боярская является феноменальной партнёршей и актрисой, поэтому ему легко с ней как на сцене, так и в личной жизни. Однако, Максим подчеркнул важность осознания, что чувства партнёра всегда должны быть на первом месте, так как в таком случае внимание к эмоциям супруги помогает ей чувствовать себя любимой и желанной.


Александр Вест
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