Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака

Супруг актрисы рассказал о важности внимания ко всем чувствам другого партнёра, а не позиционировании себя на первый план.

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев в недавнем интервью поведал секреты крепкого брака, рассказав о том, как восемь лет супружеской жизни научили его обращаться с любимой актрисой. В Брак Максим и Елизавета вступили ещё восемь лет назад, а в данный момент они являются счастливыми родителями шестилетнего сына Андрея. Детали супружеской жизни в семье Боярской принято не выставлять напоказ, поэтому для журналистов откровением стали некоторые особенности брака известных актёра и актрисы.

По словам Матвеева, Боярская является феноменальной партнёршей и актрисой, поэтому ему легко с ней как на сцене, так и в личной жизни. Однако, Максим подчеркнул важность осознания, что чувства партнёра всегда должны быть на первом месте, так как в таком случае внимание к эмоциям супруги помогает ей чувствовать себя любимой и желанной.

Александр Вест