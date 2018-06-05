Певица Слава выставляет на показ бюст дочери

Артистка разместила провокационные снимки на просторах своего Instagram. Поклонники согласились, что девушка выглядит на фото привлекательно, но упрекнули и саму Славу.

По их мнению, мама «переборщила» с данным снимком, на котором запечатлена вместе с Александрой. Декольте дочери показалось поклонникам слишком откровенным для столь юной девушки. Тем не менее, поклонники в комментариях согласились с тем, что певица смогла вырастить очаровательную дочку, которая уже поступила в престижный вуз и внешне все больше напоминает знаменитую маму. Некоторые фанаты отметили, что уже в столь юном возрасте Александра поражает своей сексуальностью, о чем говорит впечатляющий бюст в декольте.

Несмотря на негодование определенных подписчиков, большинство отзывов Славе оставляли исключительно положительные. Поклонники также вступились за Александру, отметив, что те, кто считают, что девушка не должна выглядеть сексуально, ведут себя, как ханжи.

Александра уже не впервые позирует в откровенных образах. Не так давно на своей страничке она делилась снимком, на котором и вовсе полностью обнажена, правда, прикрывает грудь руками.

Николай Офицеров