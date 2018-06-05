«Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова

Подписчики главного редактора «Эхо Москвы» подозревают его в странных чувствах к Тине Канделаки.

Некоторое время назад на странице Алексея Венедиктора, который работает главным редактором «Эхо Москвы», появились две фотографии медиаменеджера Тины Канделаки, которые стали причиной, что её назвали фетишем Венедиктова. Отметим, что Венедиктов разместил снимки один за другим. После этого пользователи и решили, что у знаменитости появился новый фетиш.

Наши прелести ???? A post shared by Алексей Венедиктов (@aavst) on Jun 5, 2018 at 1:13am PDT

Фотографию, на которой Тина режет овощи в платье с глубоким декольте, Алексей подписал: «Наши прелести». Подписчики в комментариях написали, что у него какой-то фетиш. Другой пользователь написал, что на фото овощи и зелень просто бесподобны.

Анна Котова