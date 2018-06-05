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| | Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой

Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой

Сегодня, 13:00

Вчера ведущая отметила день рождения в кругу своих родных и близких. Несмотря на праздник, она успела и поработать в этот день.

 

Барановскую поздравили дети, а один из ее сыновей спел в честь ее 33-го дня рождения песенку. Из Петербурга она позже уехала в Москву, где продолжала праздновать. Несмотря на задействование в работе, Юлия нашла время, дабы встретиться с родственниками и сделать трогательную фотографию, где предстала в компании матери и младшей сестры.

На снимке Барановская в белой майке и синих штанах обнимает моложавую маму, рядом с ними находится Ксения, избравшая для праздника черный наряд. Фанаты восхищаются семьей Барановской. Они нашли схожесть между двумя сестрами, а также отметили хороший вид матери ведущей.


Никита Готский
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