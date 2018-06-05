Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка

Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте популярного исполнителя. Снимок вызвал бурное обсуждение поклонников по поводу значения изображения на теле артиста.

Макс Барских активно вдет личный микроблог в Instagram и часто радует поклонников материалами с концертов и жизни. На этот раз исполнителю удалось удивить подписчиков. Новым снимком он поделился день назад. Фото было сделано после концерта. Макс Барских запечатлен с голым торсом с полотенцем, перекинутым через плечо. На груди артиста появилась новая татуировка, что не укрылось от наблюдательных фанатов. Поклонники начали гадать, что же именно там изображено, и какое значение имеет тату. Макс Барских удовлетворил любопытство фанатов и рассказал, что на груди у него запечатлен египетский бог Амон Ра, но сама татуировка еще не закончена.

За сутки снимок оценили почти 50 тысяч пользователей. Комментаторы отметили, что новая татуировка Макса Барских очень красивая и «сильная».

Виктория Озерова