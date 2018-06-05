«Настоящая русская красавица»: Ирина Пегова поделилась чувственными снимками

Артистка, известная по фильму Алексея Учителя «Прогулка», неоднократно говорила о застенчивости и скромности, от которых всегда мечтала избавиться. Однако только к 39 годам ей это удалось.

Некоторое время назад актриса Ирина Пегова поделилась с поклонниками чувственными снимками, которые разместила в соцсети Instagram. На публикации актриса предстала в нижнем белье, демонстрируя прекрасные и пышные формы. Многие пользователи отметили, что лишний вес только красит артистку и делают ее «настоящей русской красавицей». Сама Пегова поблагодарила поклонников и написала, что решилась на такие снимки из-за того, что заметно похудела.

Также знаменитость поведала, что придерживается диеты и занимается спортом, однако из-за того, что супруг и дочь ведут другой режим, ей бывает очень сложно соблюдать диету.

Анна Котова